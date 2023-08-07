Как приготовить идеальную кукурузу, чтобы не испортить

Сезон кукурузы в разгаре. Из нее можно приготовить множество блюд, но проще всего просто ее отварить. Чтобы не испортить такой простой продукт, воспользуйтесь нашими советами.

Идеальная кукуруза всегда сладкая, сочная и умеренно сдобренная специями. Чтобы правильно ее приготовить нужно знать несколько правил, ведь секреты есть.

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Как приготовить идеальную сахарную кукурузу

Для того чтобы вкус пошел в воду варите ее в холодной воде, а чтобы вкус остался в продукте – бросайте в кипяток. То есть, сначала надо шелуху залить холодной водой, чтобы она отдала воде все необходимое. А потом в кипящую воду нужно класть кочаны.

Рецепт вареной сахарной кукурузы

Время: 1 час 30 минут

Советуем попробовать: Ракель, Тайсон, Мраморную. Это очень вкусная, сладкая, мягкая, быстро варящаяся кукуруза, а вкус невероятный.– молодая кукуруза;– соль;- сливочное масло.

Приготовление:

Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу.

Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная.

Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой.

Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.

Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом.

Приятного аппетита!

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