Ідеальна кукурудза завжди солодка, соковита та вміру присмачена спеціями. Щоб правильно її приготувати потрібно знати кілька правил, адже секрети таки є.
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Як приготувати ідеальну цукрову кукурудзу
Для того, щоб смак пішов у воду варіть її в холодній воді, а щоб смак залишився в продукті – кидайте в окріп. Тобто, спочатку треба лушпиння залити холодною водою, щоб воно віддало воді все необхідне. А потім в киплячу воду треба класти качани.
Рецепт вареної цукрової кукурудзи
- Час: 1 година 30 хвилин
Приготування:
- Молоду кукурудзу чистимо, лушпиння складаємо на дно каструлі в якій будемо її варити. Зверху викладаємо кукурудзу.
- Якщо кукурудза не вміщається вся – поламайте її на половинки, від цього нічого не змінюється. Вона буде така ж соковита.
- Головний секрет – залити кукурудзу кипʼятком. Ні в якому разі не холодною водою, аби не була твердою.
- Як залили кипʼятком притисніть її чимось важким (тарілкою). Далі варіть 15 хвилин, вимкніть вогонь і дайте годину настоятися.
- Готову кукурудзу смакуємо з сіллю і маслом.
Смачного!