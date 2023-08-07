По воспоминаниям современников, Кобзарь очень любил гречневые вареники с сыром. Он часто вспоминал вареники в письмах друзьям и коллегам. В этом нет ничего удивительного, ведь вареники одно из любимых блюд украинцев.

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Также Шевченко никогда не отказался бы от борща, затертого пшеном и салом и чаем с ромом. Этот напиток поэт по-настоящему оценил в ссылке и после этого пил его до конца жизни. Говорят, что Шевченко любил как изысканную пищу, так и простые, но колоритные украинские блюда.

Гречневые вареники с сыром

Время: 1 час

1 час Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 500 граммов гречневой муки;

– 240 граммов кипятка;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 куриных яйца;

– 1200 граммов кисломолочного сыра;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 куриных яйца;

– 200 граммов сала.

Приготовление:

Просейте муку и смешайте в одной миске с солью. Сделайте углубление и влейте кипяток, размешайте с мукой.

Добавьте яйца и продолжайте вымешивать. Тесто должно стать эластичным.

Кисломолочный сыр перетрите через сито, тогда он будет более рыхлым и без комочков. Добавьте соль и яйца. Все хорошо перемешайте до однородности.

Посыпьте столешницу мукой, раскатайте тесто. Сформируйте вареники, добавьте начинку.

Сало нашинкуйте небольшими кусками, положите на разогретую сковороду и топите на среднем огне до 10 минут. Затем снимите с огня.

Отварите вареники. Положите его в кипящую подсоленную воду и варите с момента их всплытия 5 – 6 минут. Переложите на тарелку и сверху смажьте зажаркой.

Приятного аппетита!

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