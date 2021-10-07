Из тофу можно приготовить что угодно: стейк, добавить в салат или приготовить паштет. Такая закуска отлично подойдет как к обыденному столу, так и для праздничного.

Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Выложите паштет на хлебушек или веганский хлеб, обильно смажьте паштетом и добавьте кусочки авокадо, помидор или свежие листья салата или рукколы.

Рецепт паштета из тофу

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Паштет из тофу / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 250 г тофу;

– 1 средний помидор

– паприка;

– 3 ст. л. лимонного сока

– черный молотый перец;

– соль,

– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Бланшируйте помидор в кипятке в течение 1 минуты. Снимите кожицу. Нарежьте помидор мелкими кубиками. Сыр тофу нарежьте кусочками.



Паштет из тофу / Фото Fat Killers