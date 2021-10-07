Из тофу можно приготовить что угодно: стейк, добавить в салат или приготовить паштет. Такая закуска отлично подойдет как к обыденному столу, так и для праздничного.
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Выложите паштет на хлебушек или веганский хлеб, обильно смажьте паштетом и добавьте кусочки авокадо, помидор или свежие листья салата или рукколы.
Рецепт паштета из тофу
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Паштет из тофу / Фото Fat Killers
Приготовление:
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Бланшируйте помидор в кипятке в течение 1 минуты. Снимите кожицу.
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Нарежьте помидор мелкими кубиками.
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Сыр тофу нарежьте кусочками.
Паштет из тофу / Фото Fat Killers
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Соедините все ингредиенты в миске, заправьте специями и выжмите чеснок.
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Перебейте ингредиенты в блендере до однородной массы.
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Подавайте паштет на хрустящих хлебцах с микрозеленью. Приятного аппетита!