З тофу можна приготувати будь-що: стейк, додати до салату або приготувати паштет. Така закуска відмінно підійде як до буденного столу, так і для святкового.

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Викладіть паштет на хлібець чи веганський хліб, рясно змастіть паштетом та додайте шматочки авокадо, помідор або свіжі листя салату чи руколи.

Рецепт паштету з тофу

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Паштет з тофу / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 250 г тофу;

– 1 середній помідор;

– паприка;

– 3 ст. л. лимонного соку;

– чорний мелений перець;

– сіль;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Бланшуйте помідор в окропі протягом 1 хвилини. Зніміть шкірку.

Наріжте помідор дрібними кубиками.

Сир тофу наріжте шматочками.



Паштет з тофу / Фото Fat Killers

З'єднайте всі інгредієнти в мисці, заправте спеціями та вичавіть часник.

Перебийте інгредієнти в блендері до однорідної маси.