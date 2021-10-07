Рецепт веганского паштета из тофу: быстро, легко и диетично

Чтобы приготовить веганскую закуску к столу вам нужно всего несколько минут и простые и доступные ингредиенты. Паштет из тофу это не только вкусно, но и быстро!

Из тофу можно приготовить что угодно: стейк, добавить в салат или приготовить паштет. Такая закуска отлично подойдет как к обыденному столу, так и для праздничного.

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Выложите паштет на хлебушек или веганский хлеб, обильно смажьте паштетом и добавьте кусочки авокадо, помидор или свежие листья салата или рукколы.

Рецепт паштета из тофу

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Паштет из тофу / Фото Fat Killers

Приготовление:

Бланшируйте помидор в кипятке в течение 1 минуты. Снимите кожицу. Нарежьте помидор мелкими кубиками. Сыр тофу нарежьте кусочками.

– 250 г тофу;– 1 средний помидор– паприка;– 3 ст. л. лимонного сока– черный молотый перец;– соль,– 1 зубчик чеснока.



Паштет из тофу / Фото Fat Killers