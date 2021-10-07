Рецепт веганского паштета из тофу: быстро, легко и диетично

7 октября 2021 , 20:35
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Чтобы приготовить веганскую закуску к столу вам нужно всего несколько минут и простые и доступные ингредиенты. Паштет из тофу это не только вкусно, но и быстро!

Из тофу можно приготовить что угодно: стейк, добавить в салат или приготовить паштет. Такая закуска отлично подойдет как к обыденному столу, так и для праздничного.

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Выложите паштет на хлебушек или веганский хлеб, обильно смажьте паштетом и добавьте кусочки авокадо, помидор или свежие листья салата или рукколы.

Рецепт паштета из тофу

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2


Паштет из тофу / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 250 г тофу;
– 1 средний помидор
– паприка;
– 3 ст. л. лимонного сока
– черный молотый перец;
– соль,
– 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

  1. Бланшируйте помидор в кипятке в течение 1 минуты. Снимите кожицу.

  2. Нарежьте помидор мелкими кубиками.

  3. Сыр тофу нарежьте кусочками.


Паштет из тофу / Фото Fat Killers

  1. Соедините все ингредиенты в миске, заправьте специями и выжмите чеснок.

  2. Перебейте ингредиенты в блендере до однородной массы.

  3. Подавайте паштет на хрустящих хлебцах с микрозеленью. Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак