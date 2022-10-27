Украинская шеф-поварешка Валентина Саенко продолжает изучать давнюю украинскую кухню и решила поделиться с читателями рецептом пряной вертуты с сезонной тыквой и яблоками.

Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи

Вертуты пришли к нам из украинского Придунавья, ведь этот регион остается с пестрым этническим составом и, соответственно, разнообразными и богатыми кулинарными традициями. Среди разных этносов самыми многочисленными были и остаются по сей день молдаване и болгары. Именно благодаря им по стране распространились вертуты и плачинды — блюда этих национальных кухонь.

Вертута – это рулет из тонкого теста, скрученный спиралью, а начинка может быть разной: фруктовой, овощной, творожной и ореховой с маком. Даже мясной.

Рецепт вертуты с тыквой и яблоками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 320 граммов пшеничной муки;

– 150 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 150 граммов тыквы;

– 150 граммов яблок;

– 30 граммов сахара;

– пол столовой ложки крахмала;

– корица;

– ваниль;

– изюм.

Дополнительно:

– яичный желток и молоко для смазки.

Приготовление:

Для приготовления теста смешиваем теплую воду, соль, сахар и растительное масло. В муку заливаем эту смесь и перемешиваем до однородности. Замешиваем тесто – оно не должно липнуть в руки. Складываем в миску, накрываем пленкой и даем постоять минут 15. За это время делаем начинку.

Очищенную тыкву чистим и натираем на грубой терке. Яблоки тоже чистим и режем мелким кубиком. Добавляем сахар и специи и полложки крахмала. Перемешиваем, что все специи разошлись умеренно по внутренности.

Готовое тесто делим на равные части. Раскатываем на поверхности, смазанном маслом. Сверху добавьте немного масла.

Выкладываем тыквенно-яблочную начинку и скручиваем вертуту в улитку. Переносим на лист с пергаментом. Каждую булочку смазываем желтком с молоком и запекаем при температуре 180 градусов примерно 20 – 30 минут. Готовую вертуту сверху посыпаем сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!