Вертута с тыквой и яблоками: рецепт старинной украинской кухни
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Сегодня мы хотим поделиться с вами давним рецептом украинской кухни, а именно – вертуты с яблоками и тыквой. Такой десерт пришел к нам с юга Украины.
Украинская шеф-поварешка Валентина Саенко продолжает изучать давнюю украинскую кухню и решила поделиться с читателями рецептом пряной вертуты с сезонной тыквой и яблоками.
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Вертуты пришли к нам из украинского Придунавья, ведь этот регион остается с пестрым этническим составом и, соответственно, разнообразными и богатыми кулинарными традициями. Среди разных этносов самыми многочисленными были и остаются по сей день молдаване и болгары. Именно благодаря им по стране распространились вертуты и плачинды — блюда этих национальных кухонь.
Вертута – это рулет из тонкого теста, скрученный спиралью, а начинка может быть разной: фруктовой, овощной, творожной и ореховой с маком. Даже мясной.
Рецепт вертуты с тыквой и яблоками
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 320 граммов пшеничной муки;
– 150 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 150 граммов тыквы;
– 150 граммов яблок;
– 30 граммов сахара;
– пол столовой ложки крахмала;
– корица;
– ваниль;
– изюм.
Дополнительно:
– яичный желток и молоко для смазки.
Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем теплую воду, соль, сахар и растительное масло. В муку заливаем эту смесь и перемешиваем до однородности. Замешиваем тесто – оно не должно липнуть в руки. Складываем в миску, накрываем пленкой и даем постоять минут 15. За это время делаем начинку.
- Очищенную тыкву чистим и натираем на грубой терке. Яблоки тоже чистим и режем мелким кубиком. Добавляем сахар и специи и полложки крахмала. Перемешиваем, что все специи разошлись умеренно по внутренности.
- Готовое тесто делим на равные части. Раскатываем на поверхности, смазанном маслом. Сверху добавьте немного масла.
- Выкладываем тыквенно-яблочную начинку и скручиваем вертуту в улитку. Переносим на лист с пергаментом. Каждую булочку смазываем желтком с молоком и запекаем при температуре 180 градусов примерно 20 – 30 минут. Готовую вертуту сверху посыпаем сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!