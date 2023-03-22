Отныне будете готовить только так – особый рецепт винегрета
22 марта 2023, 13:05Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Во время Пасхального поста рецепт салата винегрет становится особенно актуальным, ведь христианам советуют ограничить себя в мясном потреблении.
Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу Мастер Шеф Николай Люлько поделился с читателями особым рецептом салата винегрет.
Читайте также Угощение на уровне ресторана: можно ли блюда LaStrava повторить дома
В его состав не входит фасоль, ее повар заменил зеленым горошком. Все овощи к блюду Николай не отваривает, а запекает в духовке. Попробуйте такой креативный вариант салата и вы будете приятно удивлены.
Рецепт салата винегрет без фасоли.
- Время: 1 час
- Порции: 4
– 700 граммов запеченной свеклы;
– 500 граммов запеченного картофеля;
– 400 граммов запеченной моркови;
– 300 граммов зеленого горошка;
– 300 граммов маринованного огурца;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль;
– 100 граммов масла.
Приготовление:
- Тщательно моем и запекаем овощи в духовке при температуре 160-180 градусов до их готовности.
- Очищенные овощи нарезаем произвольным кубиком, нарезаем маринованный огурец и лук.
- Квашеную капусту, руками отжимаем от лишней влаги, несколько раз перерезаем ее, чтобы она была не длинной.
- На разогретой сковороде хорошо смазанной растительным маслом, обжариваем до хорошей корочки капусту.
- Все совмещаем в миске, заправляем солью и ароматным маслом.
Приятного аппетита!