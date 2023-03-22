Отныне будете готовить только так – особый рецепт винегрета

22 марта 2023, 13:05
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Николай Люлько

Во время Пасхального поста рецепт салата винегрет становится особенно актуальным, ведь христианам советуют ограничить себя в мясном потреблении.

Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу Мастер Шеф Николай Люлько поделился с читателями особым рецептом салата винегрет.

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В его состав не входит фасоль, ее повар заменил зеленым горошком. Все овощи к блюду Николай не отваривает, а запекает в духовке. Попробуйте такой креативный вариант салата и вы будете приятно удивлены.

Рецепт салата винегрет без фасоли.

  • Время: 1 час
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов запеченной свеклы;
– 500 граммов запеченного картофеля;
– 400 граммов запеченной моркови;
– 300 граммов зеленого горошка;
– 300 граммов маринованного огурца;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 100 граммов зеленого лука;
– соль;
– 100 граммов масла.

Приготовление:

  • Тщательно моем и запекаем овощи в духовке при температуре 160-180 градусов до их готовности.
  • Очищенные овощи нарезаем произвольным кубиком, нарезаем маринованный огурец и лук.
  • Квашеную капусту, руками отжимаем от лишней влаги, несколько раз перерезаем ее, чтобы она была не длинной.
  • На разогретой сковороде хорошо смазанной растительным маслом, обжариваем до хорошей корочки капусту.
  • Все совмещаем в миске, заправляем солью и ароматным маслом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак