Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу Мастер Шеф Николай Люлько поделился с читателями особым рецептом салата винегрет.

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В его состав не входит фасоль, ее повар заменил зеленым горошком. Все овощи к блюду Николай не отваривает, а запекает в духовке. Попробуйте такой креативный вариант салата и вы будете приятно удивлены.

Рецепт салата винегрет без фасоли.

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно моем и запекаем овощи в духовке при температуре 160-180 градусов до их готовности.
  • Очищенные овощи нарезаем произвольным кубиком, нарезаем маринованный огурец и лук.
  • Квашеную капусту, руками отжимаем от лишней влаги, несколько раз перерезаем ее, чтобы она была не длинной.
  • На разогретой сковороде хорошо смазанной растительным маслом, обжариваем до хорошей корочки капусту.
  • Все совмещаем в миске, заправляем солью и ароматным маслом.

Приятного аппетита!