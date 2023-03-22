Украинский шеф-повар и участник кулинарного шоу Мастер Шеф Николай Люлько поделился с читателями особым рецептом салата винегрет.

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В его состав не входит фасоль, ее повар заменил зеленым горошком. Все овощи к блюду Николай не отваривает, а запекает в духовке. Попробуйте такой креативный вариант салата и вы будете приятно удивлены.

Рецепт салата винегрет без фасоли.

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов запеченной свеклы;

– 500 граммов запеченного картофеля;

– 400 граммов запеченной моркови;

– 300 граммов зеленого горошка;

– 300 граммов маринованного огурца;

– 300 граммов квашеной капусты;

– 100 граммов зеленого лука;

– соль;

– 100 граммов масла.

Приготовление:

Тщательно моем и запекаем овощи в духовке при температуре 160-180 градусов до их готовности.

Очищенные овощи нарезаем произвольным кубиком, нарезаем маринованный огурец и лук.

Квашеную капусту, руками отжимаем от лишней влаги, несколько раз перерезаем ее, чтобы она была не длинной.

На разогретой сковороде хорошо смазанной растительным маслом, обжариваем до хорошей корочки капусту.

Все совмещаем в миске, заправляем солью и ароматным маслом.

Приятного аппетита!