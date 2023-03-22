Український шеф-кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Люлько поділився з читачами особливим рецептом салату вінегрет.
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До його складу не входить квасоля, її кухар замінив зеленим горошком. Всі овочі до страви Микола не відварює, а запікає в духовці. Спробуйте такий креативний варіант салат та ви будете приємно здивовані.
Рецепт салату вінегрет без квасолі
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно миємо та запікаємо овочі в духовці при температурі 160 – 180 градусів до їх готовності.
- Очищені овочі нарізаємо довільним кубиком, нарізаємо маринований огірок та цибулю.
- Квашену капусту, руками віджимаємо від зайвої вологи, декілька разів перерізаємо її, щоб вона була не довга.
- На розігрітій сковорідці гарно змащеній олією, обсмажуємо до гарної скоринки капусту.
- Все поєднуємо в мисці, заправляємо сіллю та запашною олією.
Смачного!