Український шеф-кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Люлько поділився з читачами особливим рецептом салату вінегрет.

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До його складу не входить квасоля, її кухар замінив зеленим горошком. Всі овочі до страви Микола не відварює, а запікає в духовці. Спробуйте такий креативний варіант салат та ви будете приємно здивовані.

Рецепт салату вінегрет без квасолі

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів запеченого буряка;

– 500 грамів запеченої картоплі;

– 400 грамів запеченої моркви;

– 300 грамів зеленого горошку;

– 300 грамів маринованого огірка;

– 300 грамів квашеної капусти;

– 100 грамів зеленої цибулі;

– сіль;

– 100 грамів олії.

Приготування:

Ретельно миємо та запікаємо овочі в духовці при температурі 160 – 180 градусів до їх готовності.

Очищені овочі нарізаємо довільним кубиком, нарізаємо маринований огірок та цибулю.

Квашену капусту, руками віджимаємо від зайвої вологи, декілька разів перерізаємо її, щоб вона була не довга.

На розігрітій сковорідці гарно змащеній олією, обсмажуємо до гарної скоринки капусту.

Все поєднуємо в мисці, заправляємо сіллю та запашною олією.

Смачного!