Винегрет – постное блюдо, которое каждый умеет делать по-своему. Шеф-повар решила рассказать несколько своих секретов, которые превратят этот привычный салат в кулинарный шедевр.
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Рецепт винегрета без ошибок
Приготовление:
- Итак, первое, что нужно учесть – все овощи нужно запекать в духовке, а не варить. Так они будут не так водянисты. Еще с овощами можно запекать 3 – 5 зубчиков чеснока для заправки. ⠀
- Из-за того, что это свекольный салат, то свеклу берем больше всего. Валентина Саенко использует 3 средние штучки и на них 1 такого же размера картофель, 1 морковку. Морковь и свёкла дают этому салату сладость. Из соленого – маринованные огурчики и капуста, а вместо капусты – грибы. Они придадут еще больше осеннего вкуса этому салату.
- Горошек можно выбрать свежемороженый, а не консервированный. Он более сладкий. А фасоль добавляйте, совсем немного, для акцента. Весной можно добавить пару побегов спаржи – вкус будет особенным! Для любителей сельди тоже есть новость – он прекрасно дополнит этот салат.
Заправка и нарезка овощей
- Овощи режем небольшим кубиком, лук – мелко.
- Свеклу отложите отдельно, чтобы не окрашивали овощи.
- Чтобы при смешивании салата овощи были своего цвета, а не красного, нужно нарезанную свеклу заправить несколькими ложками масла.
- Для заправки смешайте горчицу с уксусом и добавьте хрен, запеченный чеснок и еще 1-2 столовых ложки ароматного масла.
- Салат готов. Приятного тебе аппетита!