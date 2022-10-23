Вінегрет – пісна страва, яку кожен вміє робити по-своєму. Шеф-кухарка вирішила розповісти кілька своїх секретів, які перетворять цей звичний салат на кулінарний шедевр.
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Рецепт вінегрет без помилок
Приготування:
- Отож, найперше, що потрібно врахувати – всі овочі потрібно запікати в духовці, а не варити. Так вони будуть не такі водянисті. Ще з овочами можна запікати 3 – 5 зубчиків часнику для заправки.⠀
- Через те, що це буряковий салат, то буряку беремо найбільше. Валентина Саєнко використовує 3 середні штучки і на них 1 такого ж розміру картоплю, 1 морквину. Морква і буряк дають цьому салату солодкість. Із солоного – мариновані огірочки та капуста, а замість капусти – гриби. Вони додадуть ще більше осіннього смаку цьому салату.
- Горошок можна обрати свіжоморожений, а не консервований. Він більш солодкий. А квасолю додавайте, зовсім трішки, для акценту. Навесні можна додати пару пагінців спаржі – смак буде особливим! Для поціновувачів оселедцю теж є новина – він чудово доповнить цей салат.
Заправка та нарізка овочів
- Овочі ріжемо невеличким кубиком, цибулю – дрібно.
- Буряк відкладіть окремо, щоб не фарбував овочі.
- Щоб при змішуванні салату овочі були свого кольору, а не червоного, то потрібно нарізаний буряк заправити кількома ложками олії.
- Для заправки змішайте гірчицю з оцтом та додайте хрін, запечений часник і ще 1 – 2 столові ложки ароматної олії.
- Салат готовий. Смачного!