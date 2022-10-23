Достаточно делать ошибки: готовим винегрет по всем правилам

Украинская кулинарка Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом настоящего винегрета. Девушка уверяет, что до этого это была только копия, она научит нас готовить его без ошибок.

Винегрет – постное блюдо, которое каждый умеет делать по-своему. Шеф-повар решила рассказать несколько своих секретов, которые превратят этот привычный салат в кулинарный шедевр.

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Рецепт винегрета без ошибок

– 3 свеклы;– 1 картофель;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 80 граммов зеленого горошка;– 5 – 6 квашеных огурцов;– 150 граммов маринованных грибов;– 4 – 6 столовые ложки масла;– пол столовой ложки бальзамического уксуса;– 1 столовая ложка горчицы в зернах;– пол столовой ложки столового хрена;– 3 – 5 зубчиков чеснока;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Итак, первое, что нужно учесть – все овощи нужно запекать в духовке, а не варить. Так они будут не так водянисты. Еще с овощами можно запекать 3 – 5 зубчиков чеснока для заправки. ⠀

все овощи нужно запекать ⠀ Из-за того, что это свекольный салат, то свеклу берем больше всего. Валентина Саенко использует 3 средние штучки и на них 1 такого же размера картофель, 1 морковку. Морковь и свёкла дают этому салату сладость. Из соленого – маринованные огурчики и капуста, а вместо капусты – грибы. Они придадут еще больше осеннего вкуса этому салату.

Горошек можно выбрать свежемороженый, а не консервированный. Он более сладкий. А фасоль добавляйте, совсем немного, для акцента. Весной можно добавить пару побегов спаржи – вкус будет особенным! Для любителей сельди тоже есть новость – он прекрасно дополнит этот салат.

Заправка и нарезка овощей