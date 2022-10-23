Достаточно делать ошибки: готовим винегрет по всем правилам
23 октября 2022 , 11:54Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Украинская кулинарка Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом настоящего винегрета. Девушка уверяет, что до этого это была только копия, она научит нас готовить его без ошибок.
Винегрет – постное блюдо, которое каждый умеет делать по-своему. Шеф-повар решила рассказать несколько своих секретов, которые превратят этот привычный салат в кулинарный шедевр.
Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи
Рецепт винегрета без ошибокИнгредиенты для винегрета:
– 3 свеклы;
– 1 картофель;
– 1 морковь;
– 1 репчатый лук;
– 80 граммов зеленого горошка;
– 5 – 6 квашеных огурцов;
– 150 граммов маринованных грибов;
– 4 – 6 столовые ложки масла;
– пол столовой ложки бальзамического уксуса;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– пол столовой ложки столового хрена;
– 3 – 5 зубчиков чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Итак, первое, что нужно учесть – все овощи нужно запекать в духовке, а не варить. Так они будут не так водянисты. Еще с овощами можно запекать 3 – 5 зубчиков чеснока для заправки. ⠀
- Из-за того, что это свекольный салат, то свеклу берем больше всего. Валентина Саенко использует 3 средние штучки и на них 1 такого же размера картофель, 1 морковку. Морковь и свёкла дают этому салату сладость. Из соленого – маринованные огурчики и капуста, а вместо капусты – грибы. Они придадут еще больше осеннего вкуса этому салату.
- Горошек можно выбрать свежемороженый, а не консервированный. Он более сладкий. А фасоль добавляйте, совсем немного, для акцента. Весной можно добавить пару побегов спаржи – вкус будет особенным! Для любителей сельди тоже есть новость – он прекрасно дополнит этот салат.
Заправка и нарезка овощей
- Овощи режем небольшим кубиком, лук – мелко.
- Свеклу отложите отдельно, чтобы не окрашивали овощи.
- Чтобы при смешивании салата овощи были своего цвета, а не красного, нужно нарезанную свеклу заправить несколькими ложками масла.
- Для заправки смешайте горчицу с уксусом и добавьте хрен, запеченный чеснок и еще 1-2 столовых ложки ароматного масла.
- Салат готов. Приятного тебе аппетита!