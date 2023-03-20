Вкуснее оригинала: рецепт вишневого пирожка, как с McDonalds
20 марта 2023, 13:20Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Если вы еще не пробовали жареные пирожки с вишнями – самое время попробовать! Не обязательно ехать в заведение, приготовим их дома.
В McDonalds очень популярны пирожки с вишневым вареньем. Чтобы без труда приготовить их дома, воспользуйтесь нашим рецептом.
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Варенье для жареных пирожков может быть вишневым, клубничным, сливовым. Выбирайте любимый вкус и наслаждайтесь.
Рецепт жареных пирожков с вишнями
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8 штук
– 120 граммов муки;
– соль;
– 65 граммов кипятка;
– 10 граммов масла.
Для начинки:
– 250 граммов свежих вишен или размороженных;
– 75 граммов сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 50 граммов воды.
Приготовление:
- Свежие или размороженные вишни совмещаем с сахаром и доводим до кипения. Убавляем огонь, добавляем кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варим до загущения. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.
- Просеиваем муку, добавляем соль, кипяток, масло и замешиваем мягкое эластичное тесто.
Кладем в пакет и оставляем на 15 – 20 минут.
- После этого делим на 6 – 8 равных частей и каждую часть раскатываем в прямоугольник. На одну половину кладем 1 столовую ложку начинки, накрываем второй и хорошо защипываем края. Лишнее тесто срезаем.
- Жарим в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая и поливая пирожки маслом. Готовим их до появления золотистого цвета.
Приятного аппетита!