В McDonalds очень популярны пирожки с вишневым вареньем. Чтобы без труда приготовить их дома, воспользуйтесь нашим рецептом.

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Варенье для жареных пирожков может быть вишневым, клубничным, сливовым. Выбирайте любимый вкус и наслаждайтесь.

Рецепт жареных пирожков с вишнями

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 штук

Ингредиенты:

– 120 граммов муки;

– соль;

– 65 граммов кипятка;

– 10 граммов масла.

Для начинки:

– 250 граммов свежих вишен или размороженных;

– 75 граммов сахара;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 50 граммов воды.

Приготовление:

Свежие или размороженные вишни совмещаем с сахаром и доводим до кипения. Убавляем огонь, добавляем кукурузный крахмал с водой и, помешивая, варим до загущения. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.

Просеиваем муку, добавляем соль, кипяток, масло и замешиваем мягкое эластичное тесто.

Кладем в пакет и оставляем на 15 – 20 минут. После этого делим на 6 – 8 равных частей и каждую часть раскатываем в прямоугольник. На одну половину кладем 1 столовую ложку начинки, накрываем второй и хорошо защипываем края. Лишнее тесто срезаем. Жарим в хорошо разогретом масле, постоянно переворачивая и поливая пирожки маслом. Готовим их до появления золотистого цвета.

Приятного аппетита!