У популярному закладі швидкого харчування надзвичайно популярні пиріжки з вишневим варенням. Аби без труднощів приготувати їх вдома, скористайтеся нашим рецептом.
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Варення для смажених пиріжків може бути вишневим, полуничним, сливовим. Обирайте улюблений смак та насолоджуйтеся.
Рецепт смажених пиріжків з вишнями
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8 штук
Приготування:
- Свіжі або розморожені вишні поєднуємо з цукром і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою і, помішуючи, варимо до загущення. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути.
- Просіюємо борошно, додаємо сіль, окріп, олію і замішуємо м’яке еластичне тісто.
Кладемо у пакет і залишаємо на 15 – 20 хвилин.
- Після цього ділимо на 6 – 8 рівних частин і кожну частину розкачуємо у прямокутник. На одну половину кладемо 1 столову ложку начинки, накриваємо другою і добре защипуємо краї. Зайве тісто зрізаємо.
- Смажимо в добре розігрітій олії, постійно перевертаючи та поливаючи пиріжечки олією, до золотистого кольору.
Смачного!