У популярному закладі швидкого харчування надзвичайно популярні пиріжки з вишневим варенням. Аби без труднощів приготувати їх вдома, скористайтеся нашим рецептом.

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Варення для смажених пиріжків може бути вишневим, полуничним, сливовим. Обирайте улюблений смак та насолоджуйтеся.

Рецепт смажених пиріжків з вишнями

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти:

– 120 грамів борошна;

– сіль;

– 65 грамів окропу;

– 10 грамів олії.

Для начинки:

– 250 грамів свіжих вишень, або розморожених;

– 75 грамів цукру;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 50 грамів води.

Приготування:

Свіжі або розморожені вишні поєднуємо з цукром і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою і, помішуючи, варимо до загущення. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути.

Просіюємо борошно, додаємо сіль, окріп, олію і замішуємо м’яке еластичне тісто.

Кладемо у пакет і залишаємо на 15 – 20 хвилин. Після цього ділимо на 6 – 8 рівних частин і кожну частину розкачуємо у прямокутник. На одну половину кладемо 1 столову ложку начинки, накриваємо другою і добре защипуємо краї. Зайве тісто зрізаємо. Смажимо в добре розігрітій олії, постійно перевертаючи та поливаючи пиріжечки олією, до золотистого кольору.

Смачного!