Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к празднику
25 июля 2023, 15:53Читати новину українською
Источник:Зеленый дом
Давно хотели попробовать своими руками приготовить домашнюю наливку? Самое время экспериментировать!
Предлагаем попробовать вишневую наливку, которую очень легко готовить, а наслаждаться вкусом будете всей семьей.
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Вишневая наливка, или как ее еще называют - вишняк, вкусный алкогольный напиток к праздничному столу или посиделкам с друзьями или родными.
Рецепт вишневой наливки с водкой
- Время: 7 – 10 дней
- Порции: 1 – 2
– 1,8 – 2 килограмма вишен с косточками;
– 1,5 литра водки;
– 500 граммов сахара.
Приготовление:
- Выкладываем вишни в банке или две, в зависимости от массы.
- Заливаем ягоды водкой. Закрываем крышкой.
- Ставим настаиваться вишняк на самое солнечное место. Вишня должна купаться не только в водке, но и в солнечных лучах. В зависимости от погоды она будет настаиваться примерно 5 – 7 дней.
- Когда ягоды отдадут жидкости весь цвет и станет насыщенно рубиновой, пора их процеживать. В отдельной миске у нас теперь будет алкогольная жидкость, а вишни (отжимать их не нужно) засыпаем сахаром и снова ставим на солнце.
- Когда сахар под действием тепла на солнце полностью растает (примерно 2 – 3 дня), сливаем сладкую жидкость до первой – крепкой. Соединившись, они образуют ту самую вишневую наливку.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить простой бисквитный торт с вишнями.