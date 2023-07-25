Бисквит – один из самых популярных домашних выпечок, которые без труда может приготовить каждый. Его можно подавать с ягодами, фруктами, разнообразными кремами или джемами.
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Мы выбрали рецепт сладкого и рыхлого бисквита с вишнями и нежным кремом, который подойдет к чаю, праздничному столу или к обыденному завтраку.
Рецепт бисквита с вишнями
- Время: 80 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Бисквит на форму 21 см диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц.
- Включаем духовой шкаф на 170 градусов.
- Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной.
- Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.
- Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.
- Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут.
- Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем.
- Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться.
- Для приготовления крема взбиваем холодные сливки с сахарной пудрой, добавляем маскарпоне и продолжаем взбивать до стойкой массы.
- Перекладываем бисквитные лепешки кремом и вишнями и отправляем в холодильник стабилизироваться.
Приятного аппетита!