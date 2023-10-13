Не даст заболеть этой осенью: готовим полезный напиток на каждый день

Осень – пора, когда нужно не только одевать свитера и запасаться какао с зефирками, но и укреплять иммунитет. Чтобы помочь с последним, предлагаем интересный вариант витаминных шотов.

Полезный шот, который укрепит иммунитет и не даст заболеть этой осенью – это не просто напиток, а настоящая витаминная бомба для организма. Его быстро и легко делать, а пить очень полезно (если у вас нет проблем с ЖКТ).

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По этому рецепту выйдет 12 штук по 60 граммов, которые вы можете оставить на потом, или приготовить сразу на большую семью.

Рецепт витаминных шотов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 12 штук

– 6 лимонов;– 2 апельсина;– 100 граммов имбиря;– 100 – 200 граммов воды;– 1 чайная ложка куркумы;– щепотка черного молотого перца.

Приготовление:

Разрезаем цитрусовые пополам, снимаем шкурки. Также разрезаем кусочками имбиря.

Выкладываем все в чашу блендера и добавляем все ингредиенты. Воды добавляем на глаз, все зависит от концентрации напитка, который вы хотите получить в финале.

Процеживаем перебитую массу через сито. Сок разливаем по стеклянным баночкам и закрываем крышками.

Приятного аппетита!

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