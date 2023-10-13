Не даст заболеть этой осенью: готовим полезный напиток на каждый день
13 октября 2023, 18:00Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Осень – пора, когда нужно не только одевать свитера и запасаться какао с зефирками, но и укреплять иммунитет. Чтобы помочь с последним, предлагаем интересный вариант витаминных шотов.
Полезный шот, который укрепит иммунитет и не даст заболеть этой осенью – это не просто напиток, а настоящая витаминная бомба для организма. Его быстро и легко делать, а пить очень полезно (если у вас нет проблем с ЖКТ).
Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке
По этому рецепту выйдет 12 штук по 60 граммов, которые вы можете оставить на потом, или приготовить сразу на большую семью.
Рецепт витаминных шотов
- Время: 15 минут
- Порции: 12 штук
– 6 лимонов;
– 2 апельсина;
– 100 граммов имбиря;
– 100 – 200 граммов воды;
– 1 чайная ложка куркумы;
– щепотка черного молотого перца.
Приготовление:
- Разрезаем цитрусовые пополам, снимаем шкурки. Также разрезаем кусочками имбиря.
- Выкладываем все в чашу блендера и добавляем все ингредиенты. Воды добавляем на глаз, все зависит от концентрации напитка, который вы хотите получить в финале.
- Процеживаем перебитую массу через сито. Сок разливаем по стеклянным баночкам и закрываем крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить торт с детства – Дом Смерека с вишнями и сливочным кремом.