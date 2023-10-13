Корисний шот, який зміцнить імунітет і не дасть захворіти цієї осені – це не просто напій, а справжня вітамінна бомба для організму. Його швидко та легко робити, а пити дуже корисно (якщо у вас не має проблем із ШКТ).

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З цього рецепту вийде 12 штук по 60 грамів, які ви можете залишити на потім, або приготувати одразу на велику родину.

Рецепт вітамінних шотів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 12 штук

Інгредієнти:

– 6 лимонів;

– 2 апельсини;

– 100 грамів імбиру;

– 100 – 200 грамів води;

– 1 чайна ложка куркуми;

– дрібка чорного меленого перцю.

Приготування:

Розрізаємо цитрусові навпіл, знімаємо шкірки. Також розрізаємо шматочками імбир.

Викладаємо все в чашу блендера та додаємо всі інгредієнти. Води додаємо на око, все залежить від концентрації напою, який ви хочете отримати у фіналі.

Проціджуємо перебиту масу через сито. Сік розливаємо по скляних баночках та закриваємо кришками.

Смачного!

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