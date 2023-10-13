Корисний шот, який зміцнить імунітет і не дасть захворіти цієї осені – це не просто напій, а справжня вітамінна бомба для організму. Його швидко та легко робити, а пити дуже корисно (якщо у вас не має проблем із ШКТ).
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З цього рецепту вийде 12 штук по 60 грамів, які ви можете залишити на потім, або приготувати одразу на велику родину.
Рецепт вітамінних шотів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 12 штук
Приготування:
- Розрізаємо цитрусові навпіл, знімаємо шкірки. Також розрізаємо шматочками імбир.
- Викладаємо все в чашу блендера та додаємо всі інгредієнти. Води додаємо на око, все залежить від концентрації напою, який ви хочете отримати у фіналі.
- Проціджуємо перебиту масу через сито. Сік розливаємо по скляних баночках та закриваємо кришками.
Смачного!