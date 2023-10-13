Корисний шот, який зміцнить імунітет і не дасть захворіти цієї осені – це не просто напій, а справжня вітамінна бомба для організму. Його швидко та легко робити, а пити дуже корисно (якщо у вас не має проблем із ШКТ).

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

З цього рецепту вийде 12 штук по 60 грамів, які ви можете залишити на потім, або приготувати одразу на велику родину.

Рецепт вітамінних шотів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 12 штук

Приготування:

  • Розрізаємо цитрусові навпіл, знімаємо шкірки. Також розрізаємо шматочками імбир.
  • Викладаємо все в чашу блендера та додаємо всі інгредієнти. Води додаємо на око, все залежить від концентрації напою, який ви хочете отримати у фіналі.
  • Проціджуємо перебиту масу через сито. Сік розливаємо по скляних баночках та закриваємо кришками.

Смачного!