Это кардинально изменит вкус блюда: для чего добавлять чай в маринад для курицы
8 февраля 2024, 21:47Читати новину українською
Источник:hyser
Сочная курочка часто попадает на наш стол. Немного экспериментов – и ваше блюдо будет совершенным.
Рецепт сочной курочки точно пригодится любой хозяйке. Нужно всего несколько шагов, чтобы ваш стол выглядел так, как будто у вас праздник.
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В рецепт мы добавим особый ингредиент – чай. С ним вы сразу почувствуете разницу.
Рецепт сочной курочки
Время: 2 часа + 2 часа маринования
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки черного чая;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 4 столовые ложки белого вина;
– 1 столовая ложка меда;
– 4 куриных бедра.
Приготовление:
- Курочку моем и удаляем кости (кожу оставляем).
- В миске смешиваем соевый соус, вино и мед. Хорошо перемешиваем, чтобы мед растворился.
- Хорошо покрываем курочку маринадом, накрываем пищевой пленкой и ставим на 2 часа в холодильник.
- Готовим курицу 25 минут на пару. Если нет пароварки, то можно воспользоваться специальной сеткой и обычной кастрюлей с кипятком.
- Дно глубокой сковородки застилаем фольгой, делаем бортики. На фольгу высыпаем муку, чай и сахар, хорошо перемешиваем.
- Устанавливаем сетку на сковородку, выкладываем курицу, накрываем крышкой и готовим 25 – 30 минут.
Приятного аппетита!