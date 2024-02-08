Рецепт соковитої курочки точно стане у пригоді будь-якій господині. Потрібно лише кілька кроків, аби ваш стіл виглядав так, неначе у вас свято.
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У рецепт ми додамо особливий інгредієнт – чай. З ним ви одразу відчуєте різницю.
Рецепт соковитої курочки
Час: 2 години + 2 години маринування
Порцій: 4
Приготування:
- Курочку миємо та видаляємо кістки (шкіру залишаємо).
- У мисці змішуємо соєвий соус, вино і мед. Добре перемішуємо, щоб мед розчинився.
- Добре покриваємо курочку маринадом, накриваємо харчовою плівкою та ставимо на 2 години у холодильник.
- Готуємо курку 25 хвилин на пару. Якщо немає пароварки, то можна скористатися спеціальною сіткою та звичайною каструлею з окропом.
- Дно глибокої сковорідки застеляємо фольгою, робимо бортики. На фольгу висипаємо борошно, чай і цукор, добре перемішуємо.
- Встановлюємо сітку на сковорідку, викладаємо курку, накриваємо кришкою та готуємо 25 – 30 хвилин.
Смачного!