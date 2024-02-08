Рецепт соковитої курочки точно стане у пригоді будь-якій господині. Потрібно лише кілька кроків, аби ваш стіл виглядав так, неначе у вас свято.

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У рецепт ми додамо особливий інгредієнт – чай. З ним ви одразу відчуєте різницю.

Рецепт соковитої курочки

Час: 2 години + 2 години маринування

Порцій: 4

Приготування:

  1. Курочку миємо та видаляємо кістки (шкіру залишаємо).
  2. У мисці змішуємо соєвий соус, вино і мед. Добре перемішуємо, щоб мед розчинився.
  3. Добре покриваємо курочку маринадом, накриваємо харчовою плівкою та ставимо на 2 години у холодильник.
  4. Готуємо курку 25 хвилин на пару. Якщо немає пароварки, то можна скористатися спеціальною сіткою та звичайною каструлею з окропом.
  5. Дно глибокої сковорідки застеляємо фольгою, робимо бортики. На фольгу висипаємо борошно, чай і цукор, добре перемішуємо.
  6. Встановлюємо сітку на сковорідку, викладаємо курку, накриваємо кришкою та готуємо 25 – 30 хвилин.

Смачного!