Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее?
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Рецепт быстрого салата с курочкой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Замечательный ужин / Фото ВВС Food
Приготовление:
- Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая.
- В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.
- Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности.
- Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
- В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте.
- Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом.
- Подавайте с половинками лайма.