Если у вас есть остатки жареной курочки, вы легко можете превратить их во вкусный перекус или ужин. Легкость салата, питательность курочки и яркие апельсиновые нотки – что может быть вкуснее?

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Рецепт быстрого салата с курочкой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат с курицей - рецепт - рецептЗамечательный ужин / Фото ВВС Food

Приготовление:

  1. Лапшу заливайте кипятком и отставьте на 10 минут, периодически помешивая.
  2. В миске смешайте арахисовое масло, соевый соус, соус чили, чеснок, имбирь, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.
  3. Добавьте к соусу 2 – 3 столовые ложки теплой воды и взбейте до однородности.
  4. Всыпьте курицу и тщательно перемешайте, чтобы мясо хорошо покрылось соусом.
  5. В большой миске соедините морковь, огурец и репчатый лук. Затем добавьте курицу с соусом и все хорошо перемешайте.
  6. Лапшу выложите на 4 тарелки, покройте салатом, посыпьте красным перцем и кунжутом.
  7. Подавайте с половинками лайма.