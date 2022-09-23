Мы уверены, что вы знаете много разнообразных блюд и закусок из крабовых палочек, но есть ли среди них этот вариант? Мы подобрали рецепт быстрой закуски к обыденному или праздничному столу, который вы без преувеличения приготовите в считанные минуты.

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По желанию вы можете подать их в виде шариков или выложить на запеченный лаваш, как на фото.

Рецепт сырных шаров с крабовыми палочками

Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек

– 3 отварных куриных яйца

– 3 штуки плавленых сырков

– 3 зубчика чеснока

– 1,5 – 2 столовые ложки майонеза

– щедрая щепотка соли.

Приготовление:

Заранее отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут или используйте вчерашние.

Все ингредиенты натрите на мелкой терке, из натертых крабовых палочек отберите 1/3 часть для декора.

Смешиваем все подготовленные ингредиенты с майонезом и солью.

Сформируйте небольшие шарики в движениях и обваляйте в натертой крабовой палочке.

Кладем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы они стабилизировались, а если вы спешите – сразу подавайте их к столу.

Приятного тебе аппетита!