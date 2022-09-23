Мы уверены, что вы знаете много разнообразных блюд и закусок из крабовых палочек, но есть ли среди них этот вариант? Мы подобрали рецепт быстрой закуски к обыденному или праздничному столу, который вы без преувеличения приготовите в считанные минуты.

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По желанию вы можете подать их в виде шариков или выложить на запеченный лаваш, как на фото.

Рецепт сырных шаров с крабовыми палочками

  • Время: 15 – 20 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Заранее отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут или используйте вчерашние.
  • Все ингредиенты натрите на мелкой терке, из натертых крабовых палочек отберите 1/3 часть для декора.
  • Смешиваем все подготовленные ингредиенты с майонезом и солью.
  • Сформируйте небольшие шарики в движениях и обваляйте в натертой крабовой палочке.
  • Кладем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы они стабилизировались, а если вы спешите – сразу подавайте их к столу.

Приятного тебе аппетита!