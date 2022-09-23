Ми впевнені, що ви знаєте багато різноманітних страв і закусок з крабових паличок, але чи є серед них цей варіант? Ми дібрали рецепт швидкої закуски до буденного чи святкового столу, який ви без перебільшення приготуєте залічені хвилини.

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За бажанням ви можете подати їх у вигляді кульок, або викласти на запечений лаваш, як на фото.

Рецепт сирних кульок з крабовими паличками

Час: 15 – 20 хвилин

15 – 20 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок

– 3 відварених курячих яйця

– 3 штуки плавлених сирків

– 3 зубчики часнику

– 1,5 – 2 столові ложки майонезу

– щедра дрібка солі.

Приготування:

Заздалегідь відваріть курячі яйця у підсоленій воді 8 хвилин, або використайте вчорашні.

️Всі інгредієнти натріть на дрібній тертці, з натертих крабових паличок відберіть 1/3 частину для декору.

️Змішуємо всі підготовлені інгредієнти з майонезом і сіллю.

Сформуйте невеликі кульки в рухах і обваляйте в натертій крабовій паличці.

️Кладемо в холодильник на 1 – 2 години, щоб вони стабілізувалися, а якщо ви поспішаєте – одразу подавайте їх до столу.

Смачного!