Быстрая закуска к столу: рецепт с крабовыми палочками
23 сентября 2022 , 13:08Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Если вам надоели традиционные закуски на хлебе, в тарталетках или шпажках, попробуйте приготовить яркие шарики с крабовыми палочками.
Мы уверены, что вы знаете много разнообразных блюд и закусок из крабовых палочек, но есть ли среди них этот вариант? Мы подобрали рецепт быстрой закуски к обыденному или праздничному столу, который вы без преувеличения приготовите в считанные минуты.
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По желанию вы можете подать их в виде шариков или выложить на запеченный лаваш, как на фото.
Рецепт сырных шаров с крабовыми палочками
- Время: 15 – 20 минут
- Порции: 6
– 200 граммов крабовых палочек
– 3 отварных куриных яйца
– 3 штуки плавленых сырков
– 3 зубчика чеснока
– 1,5 – 2 столовые ложки майонеза
– щедрая щепотка соли.
Приготовление:
- Заранее отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут или используйте вчерашние.
- Все ингредиенты натрите на мелкой терке, из натертых крабовых палочек отберите 1/3 часть для декора.
- Смешиваем все подготовленные ингредиенты с майонезом и солью.
- Сформируйте небольшие шарики в движениях и обваляйте в натертой крабовой палочке.
- Кладем в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы они стабилизировались, а если вы спешите – сразу подавайте их к столу.
Приятного тебе аппетита!