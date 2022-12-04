Если вы тоже любите простые и быстрые закуски к столу – это именно так. Доступны ингредиенты и ни одного майонеза.

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В этой закуске из плавленых сырков и печени трески смело можно использовать сметану или греческий йогурт. Если вы употребляете майонез – приготовьте его своими руками.

Рецепт канапе к праздничному столу

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– черный хлеб;

– оливковое масло;

– сушеный чеснок;

– 1 банка печени трески;

– 1 плавленый сырок;

– 1 – 2 вареных яйца;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны/йогурта/майонеза.

Приготовление:

Предварительно отвариваем куриные яйца до готовности в подсоленной воде (7 – 8 минут). Охлаждаем их под проточной водой и очищаем от скорлупы.

Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10 минут.

Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый творожок, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану. Если берете майонез, соль в начинку не добавляйте.

Выкладываем начинку на подсушенный хлебчик и украшаем зеленым лучком.

Пусть вкушает!