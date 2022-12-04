Якщо ви теж полюбляєте прості та швидкі закуски до столу – ця саме така. Доступні інгредієнти та жодного майонезу.

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У цій закусці з плавлених сирків та печінки тріски сміло можна використати сметану чи грецький йогурт. Якщо ви вживаєте майонез – приготуйте його власноруч.

Рецепт канапе до святкового столу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– чорний хліб;

– оливкова олія;

– сушений часник;

– 1 банка печінки тріски;

– 1 плавлений сирок;

– 1 – 2 варених яйця;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1 – 2 столові ложки сметани/йогурту/майонезу.

Приготування:

Заздалегідь відварюємо курячі яйця до готовності у підсоленій воді (7 – 8 хвилин). Охолоджуємо їх під проточною водою та очищаємо від шкарлупи.

Хліб нарізаємо квадратиками, поливаємо оливковою олією, посипаємо сушеним часником і підсушуємо в духовці 10 хвилин.

Для начинки змішуємо печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, сіль, перець і сметану. Якщо берете майонез – сіль в начинку не додавайте.

Викладаємо начинку на підсушений хлібчик і прикрашаємо зеленою цибулькою.

Нехай смакує!