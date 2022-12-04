Праздничная закуска без майонеза: рецепт с печенью трески
4 декабря 2022, 09:50Читати новину українською
Источник:инстаграмм Рецепты фудблог Украина
Кроме горячих блюд на праздничном столе всегда должны быть разные закуски. Преимущественно все они на шпажках или на хлебе.
Если вы тоже любите простые и быстрые закуски к столу – это именно так. Доступны ингредиенты и ни одного майонеза.
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В этой закуске из плавленых сырков и печени трески смело можно использовать сметану или греческий йогурт. Если вы употребляете майонез – приготовьте его своими руками.
Рецепт канапе к праздничному столу
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
– черный хлеб;
– оливковое масло;
– сушеный чеснок;
– 1 банка печени трески;
– 1 плавленый сырок;
– 1 – 2 вареных яйца;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны/йогурта/майонеза.
Приготовление:
- Предварительно отвариваем куриные яйца до готовности в подсоленной воде (7 – 8 минут). Охлаждаем их под проточной водой и очищаем от скорлупы.
- Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10 минут.
- Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый творожок, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану. Если берете майонез, соль в начинку не добавляйте.
- Выкладываем начинку на подсушенный хлебчик и украшаем зеленым лучком.
Пусть вкушает!