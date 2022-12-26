Ну кто из нас не любит картошку? Это такой универсальный продукт, из которого можно приготовить разнообразные сытные блюда на завтрак, обеды или ужин.
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Любимые всеми чипсы делают из картофеля, а еще вареники, зразы, деруны, изысканные гратены и запеканки. Мы предлагаем остановиться на популярном блюде: картофель по-крестьянски.
Рецепт картофеля по-крестьянски
- Время: 60 – 65 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Картофель моем, очищаем и нарезаем пополам, далее каждую половинку еще на 3 – 4 части.
- Перекладываем ее на противень, поливаем маслом и добавляем специи. Веточки розмарина рвём руками и выкладываем сверху.
- Запекаем картофель 20 минут, затем переворачиваем его и запекаем еще 20 минут. Время может изменяться, все зависит от мощности духовки.
- Она должна быть хрустящей сверху и мягкой внутри.
- По желанию готовый картофель по-крестьянски можно смазать маслом с чесноком или любимым соусом.
Приятного тебе аппетита!