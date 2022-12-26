Ну кто из нас не любит картошку? Это такой универсальный продукт, из которого можно приготовить разнообразные сытные блюда на завтрак, обеды или ужин.

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Любимые всеми чипсы делают из картофеля, а еще вареники, зразы, деруны, изысканные гратены и запеканки. Мы предлагаем остановиться на популярном блюде: картофель по-крестьянски.

Рецепт картофеля по-крестьянски

Время: 60 – 65 минут

60 – 65 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 6 – 8 картофелин;

– веточки розмарина;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– сладкая молотая паприка (по желанию).

Приготовление:

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Картофель моем, очищаем и нарезаем пополам, далее каждую половинку еще на 3 – 4 части.

Перекладываем ее на противень, поливаем маслом и добавляем специи. Веточки розмарина рвём руками и выкладываем сверху.

Запекаем картофель 20 минут, затем переворачиваем его и запекаем еще 20 минут. Время может изменяться, все зависит от мощности духовки.

Она должна быть хрустящей сверху и мягкой внутри.

По желанию готовый картофель по-крестьянски можно смазать маслом с чесноком или любимым соусом.

Приятного тебе аппетита!