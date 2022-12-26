Ну хто з нас не любить картоплю? Це такий універсальний продукт, з якого можна приготувати різноманітні ситні страви на сніданок, обіди чи вечерю.

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Улюблені всіма чипси роблять з картоплі, а ще вареники, зрази, деруни, вишукані гратени та запіканки. Ми пропонуємо зупинитися на популярній страві: картопля по-селянськи.

Рецепт картоплі по-селянськи

  • Час: 60 – 65 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  • Картоплю миємо, очищаємо та нарізаємо навпіл, далі кожну половинку ще на 3 – 4 частинки.
  • Перекладаємо її на деко, поливаємо олією та додаємо спеції. Гілочки розмарину рвемо руками та викладаємо зверху.
  • Запікаємо картоплю 20 хвилин, далі перевертаємо її та запікаємо ще 20 хвилин. Час може змінюватися, все залежить від потужності духовки.
  • Вона має бути хрумкою зверху та м'якою всередині.
  • За бажанням готову картоплю по-селянськи можна змастити олією з часником, або улюбленим соусом

Смачного!