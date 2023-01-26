Будут есть даже дети: рецепт запеченной брюссельской капусты с сыром

Брюссельская капуста не является любимым продуктом миллионов людей, таких как картофель или салат айсберг. Но она несет много ценных и питательных витаминов и элементов для нас, поэтому употреблять его нужно.

Сегодня у нас рецепт украинского шеф-повара Николая Люлька, который удивит блюдом из брюссельской капусты. Да, ее не слишком часто употребляют в своем рационе взрослые, не говорим уже о детях.

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Кулинар является отцом двух волшебных детишек, он знает, как нужно приготовить те или иные продукты, чтобы дети не капризничали и ели. Закуска из брюссельской капусты запеченной с сыром снаружи выглядит как дерун или большой чипс, но на самом деле это все та же капуста.

Рецепт запеченной брюссельской капусты

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

– 1 кг брюссельской капусты;– 10 граммов соли;– половина лимона;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка кориандра;– 1 чайная ложка сухого чеснока;– половина чайной ложки черного молотого перца;– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;– 300 граммов сыра пармезан;– 150 граммов майонеза;– 30 граммов соуса шрирача или кем чи.

Приготовление:

Отвариваем брюссельскую капусту в подсоленной воде с лимоном 5 – 7 минут.

Заправляем специями, растительным маслом и перемешиваем.

Стаканом, можно через пергамент раздавливаем его до толщины 1 сантиметра.

Панируем каждую капусту в пармезане с одной стороны, и складываем в противень пармезаном вниз.

Отправляем в разогретую духовку на 200 градусов и выпекаем там 10 – 15 минут. Нужно, чтобы сыр снизу расплавился и стал как чипсы – золотистый.

Смешиваем соус из майонеза и шрирачи. Здесь смотрите кто насколько любое острое, столько и добавляйте шричари.

Приятного тебе аппетита!