Будут есть даже дети: рецепт запеченной брюссельской капусты с сыром
Источник:Николай Люлько
Брюссельская капуста не является любимым продуктом миллионов людей, таких как картофель или салат айсберг. Но она несет много ценных и питательных витаминов и элементов для нас, поэтому употреблять его нужно.
Сегодня у нас рецепт украинского шеф-повара Николая Люлька, который удивит блюдом из брюссельской капусты. Да, ее не слишком часто употребляют в своем рационе взрослые, не говорим уже о детях.
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Кулинар является отцом двух волшебных детишек, он знает, как нужно приготовить те или иные продукты, чтобы дети не капризничали и ели. Закуска из брюссельской капусты запеченной с сыром снаружи выглядит как дерун или большой чипс, но на самом деле это все та же капуста.
Рецепт запеченной брюссельской капусты
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 кг брюссельской капусты;
– 10 граммов соли;
– половина лимона;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– половина чайной ложки черного молотого перца;
– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;
– 300 граммов сыра пармезан;
– 150 граммов майонеза;
– 30 граммов соуса шрирача или кем чи.
Приготовление:
- Отвариваем брюссельскую капусту в подсоленной воде с лимоном 5 – 7 минут.
- Заправляем специями, растительным маслом и перемешиваем.
- Стаканом, можно через пергамент раздавливаем его до толщины 1 сантиметра.
- Панируем каждую капусту в пармезане с одной стороны, и складываем в противень пармезаном вниз.
- Отправляем в разогретую духовку на 200 градусов и выпекаем там 10 – 15 минут. Нужно, чтобы сыр снизу расплавился и стал как чипсы – золотистый.
- Смешиваем соус из майонеза и шрирачи. Здесь смотрите кто насколько любое острое, столько и добавляйте шричари.
Приятного тебе аппетита!