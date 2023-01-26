Сьогодні у нас рецепт українського шеф-кухаря Миколи Люлька, який здивує стравою з брюссельської капусти. Так, її не надто часто вживають у своєму раціоні дорослі, не говоримо вже про дітей.

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Кулінар є батьком двох чарівних діточок, він знає, як потрібно приготувати ті чи інші продукти, аби діти не вередували та їли. Закуска з брюссельської капусти запеченої з сиром зовні виглядає наче дерун чи великий чипс, але насправді це все ще та сама капуста.

Рецепт запеченої брюссельської капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Відварюємо брюссельську капусту в підсоленій воді з лимоном 5 – 7 хвилин.
  • Заправляємо спеціями, олією та перемішуємо.
  • Склянкою, можна через пергамент роздавлюємо її до товщини 1 сантиметри.
  • Паніруємо кожну капустинку в пармезані з однієї сторони, і складаємо в деко пармезаном вниз.
  • Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів і випікаємо там 10 – 15 хвилин. Потрібно, щоб сир знизу розплавився і став як чипси – золотистий.
  • Замішуємо соус з майонезу та шрірачі. Тут дивіться хто наскільки любе гостре, стільки і додавайте шрірачі.

Смачного!