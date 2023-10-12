Груша запеченная с сыром и медом – идеальная закуска к вину за 10 минут
12 октября 2023, 16:18Читати новину українською
Источник:Марина Чепурная
К выходным рукой достичь, а это значит, что нужно уже готовиться к небольшому релаксу после рабочей недели. Мы предлагаем остановиться на вкусном варианте закуски к бокалам игристому.
Груша запеченная с сыром – отличный вариант не только к праздничному застолью, но и для романтического ужина вдвоем или для релакса наедине. Что выбрать для блюда: игристое или сухое вино – решать только вам.
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Такая закуска будет гармонировать как с разными напитками, и неважно алкогольные они или нет. Попробуйте так, вы будете приятно удивлены вкусом и ароматом закуски.
Рецепт запеченной груши с медом
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 2 груши;
– 1/2 чайной ложки меда;
– голубой сыр с плесенью;
- сливочное масло.
Приготовление:
- Груши моем, разрезаем пополам и достаем середину с семенами.
- Полим их медом, кладем кусочки сыра.
- На пергаментную бумагу кладем немного сливочного масла, груши и запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рулеты из скумбрии и ароматное песто из петрушки.