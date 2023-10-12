Груша запечена з сиром – відмінний варіант не тільки до святкового застілля, а й для романтичної вечері вдвох чи для релаксу наодинці. Що обрати до страви: ігристе чи сухе вино – вирішувати тільки вам.
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Така закуска гармоніюватиме як з різними напоями, і неважливо алкогольні вони чи ні. Спробуйте так ви будете приємно здивовані смаком та ароматом закуски.
Рецепт запеченої груші з медом
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Груші миємо, розрізаємо навпіл та дістаємо середину з насінням.
- Поливаємо їх медом, кладемо шматочки сиру.
- На пергаментний папір кладемо трохи вершкового масла, груші та запікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 хвилин.
Смачного!