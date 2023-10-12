Рулетики из скумбрии и песто из петрушки – это не просто блюдо на каждый день, это настоящее удовольствие для рецепторов из простых продуктов. По желанию рыбу можно дополнительно нафаршировать тушеной морковью или оставить все как есть.

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Блюда из рыбы нужно употреблять еженедельно, но не всегда в бюджете найдутся средства, ведь это удовольствие не из дешевых. Попробуйте доступный вариант – скумбрию. Вкусно и бюджетно.

Рецепт рулетиков из скумбрии

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– пучок петрушки;

– 1 зубчик чеснока;

– 15 граммов натертого пармезана;

– 25 граммов масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Рыбу разделяем на филе: отрезаем голову и хвост, делаем надрез брюха, удаляем внутренности. Далее разрезаем по хребту. Мясо скумбрии легко отделяется от костей. Удаляем мелкие косточки.

Петрушку, чеснок, растительное масло, соль и перец отправляем в блендер и перебиваем в состояние соуса. Добавляем творог и перемешиваем.

Смазываем мясную часть рыбы соусом из петрушки, закручиваем рулетом, фиксируем зубочисткой и отправляем в предварительно разогретую духовую до 200 градусов на 15 минут. Рыбку ставим на расстоянии друг от друга, чтобы кожура не прилипла.

Готовую рыбку смакуем с рисом, кус-кусом и овощами.

Приятного аппетита!

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