Груша запеченная с сыром – отличный вариант не только к праздничному застолью, но и для романтического ужина вдвоем или для релакса наедине. Что выбрать для блюда: игристое или сухое вино – решать только вам.
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Такая закуска будет гармонировать как с разными напитками, и неважно алкогольные они или нет. Попробуйте так, вы будете приятно удивлены вкусом и ароматом закуски.
Рецепт запеченной груши с медом
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Груши моем, разрезаем пополам и достаем середину с семенами.
- Полим их медом, кладем кусочки сыра.
- На пергаментную бумагу кладем немного сливочного масла, груши и запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 минут.
Приятного аппетита!