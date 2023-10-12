Груша запеченная с сыром – отличный вариант не только к праздничному застолью, но и для романтического ужина вдвоем или для релакса наедине. Что выбрать для блюда: игристое или сухое вино – решать только вам.

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Такая закуска будет гармонировать как с разными напитками, и неважно алкогольные они или нет. Попробуйте так, вы будете приятно удивлены вкусом и ароматом закуски.

Рецепт запеченной груши с медом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 груши;

– 1/2 чайной ложки меда;

– голубой сыр с плесенью;

- сливочное масло.

Приготовление:

Груши моем, разрезаем пополам и достаем середину с семенами.

Полим их медом, кладем кусочки сыра.

На пергаментную бумагу кладем немного сливочного масла, груши и запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 15 минут.

Приятного аппетита!

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