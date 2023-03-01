Обязательно приобретите скумбрию и воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкуснейшее блюдо на скорую руку.
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Чтобы сделать ее по настоящему особенной, автор выбрала интересный маринад, который не только наполнит рыбу ароматами, но и придаст невероятный вкус.
Рецепт запеченной скумбрии
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась). Моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.
- Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец. Рыбу маринуем 30 минут.
- Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой. Поливаем оставшимся соусом.
- Ставим в разогретую духовку 200 градусов на 20 минут.
Приятного аппетита!