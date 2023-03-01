Обязательно приобретите скумбрию и воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкуснейшее блюдо на скорую руку.

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Чтобы сделать ее по настоящему особенной, автор выбрала интересный маринад, который не только наполнит рыбу ароматами, но и придаст невероятный вкус.

Рецепт запеченной скумбрии

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– цедра четвертины лимона;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка сахара;

– лимонный перец (по желанию).

Приготовление:

В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась). Моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.

Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец. Рыбу маринуем 30 минут.

Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой. Поливаем оставшимся соусом.

Ставим в разогретую духовку 200 градусов на 20 минут.

Приятного аппетита!