Обов'язково придбайте скумбрію та скористайтеся цим рецептом, аби приготувати надзвичайно смачну страву нашвидкуруч.

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Аби зробити її по справжньому особливою, авторка обрала цікавий маринад, який не тільки наповнить рибу ароматами, а й додасть неймовірного смаку.

Рецепт запеченої скумбрії

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • У скумбрії відрізаємо голову, плавники, видаляємо нутрощі (краще це робити, коли риба ще повністю не розмерзлася). Миємо, розрізаємо на філе, а кожне філе розрізаємо навпіл.
  • Для маринаду змішуємо соєвий соус, цукор, коріандр, лимонну цедру та сік, лимонний перець. Рибу маринуємо 30 хвилин.
  • Кожен шматочок звертаємо рулетиком, закріплюємо зубочисткою. Поливаємо соусом, який залишився.
  • Ставимо в розігріту духовку 200 градусів на 20 хвилин.

Смачного!