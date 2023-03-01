Обов'язково придбайте скумбрію та скористайтеся цим рецептом, аби приготувати надзвичайно смачну страву нашвидкуруч.
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Аби зробити її по справжньому особливою, авторка обрала цікавий маринад, який не тільки наповнить рибу ароматами, а й додасть неймовірного смаку.
Рецепт запеченої скумбрії
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У скумбрії відрізаємо голову, плавники, видаляємо нутрощі (краще це робити, коли риба ще повністю не розмерзлася). Миємо, розрізаємо на філе, а кожне філе розрізаємо навпіл.
- Для маринаду змішуємо соєвий соус, цукор, коріандр, лимонну цедру та сік, лимонний перець. Рибу маринуємо 30 хвилин.
- Кожен шматочок звертаємо рулетиком, закріплюємо зубочисткою. Поливаємо соусом, який залишився.
- Ставимо в розігріту духовку 200 градусів на 20 хвилин.
Смачного!