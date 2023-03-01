Обов'язково придбайте скумбрію та скористайтеся цим рецептом, аби приготувати надзвичайно смачну страву нашвидкуруч.

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Аби зробити її по справжньому особливою, авторка обрала цікавий маринад, який не тільки наповнить рибу ароматами, а й додасть неймовірного смаку.

Рецепт запеченої скумбрії

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– цедра четвертини лимона;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка цукру;

– лимонний перець (за бажанням).

Приготування:

У скумбрії відрізаємо голову, плавники, видаляємо нутрощі (краще це робити, коли риба ще повністю не розмерзлася). Миємо, розрізаємо на філе, а кожне філе розрізаємо навпіл.

Для маринаду змішуємо соєвий соус, цукор, коріандр, лимонну цедру та сік, лимонний перець. Рибу маринуємо 30 хвилин.

Кожен шматочок звертаємо рулетиком, закріплюємо зубочисткою. Поливаємо соусом, який залишився.

Ставимо в розігріту духовку 200 градусів на 20 хвилин.

Смачного!