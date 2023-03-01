Рецепт запеченной скумбрии в особом маринаде

1 марта 2023, 20:13
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Источник:

Таня Шеремет

Скумбрия – довольно бюджетная и доступная рыба, которую мы довольно редко готовим. Ее пищевая ценность может сразиться с дорогим лососем.

Обязательно приобретите скумбрию и воспользуйтесь этим рецептом, чтобы приготовить вкуснейшее блюдо на скорую руку.

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Чтобы сделать ее по настоящему особенной, автор выбрала интересный маринад, который не только наполнит рыбу ароматами, но и придаст невероятный вкус.

Рецепт запеченной скумбрии

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 скумбрии;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– цедра четвертины лимона;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка сахара;
– лимонный перец (по желанию).

Приготовление:

  • В скумбрии отрезаем голову, плавники, удаляем внутренности (лучше это делать, когда рыба еще полностью не размерзлась). Моем, разрезаем на филе, а каждое филе разрезаем пополам.
  • Для маринада смешиваем соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец. Рыбу маринуем 30 минут.
  • Каждый кусочек сворачиваем рулетиком, закрепляем зубочисткой. Поливаем оставшимся соусом.
  • Ставим в разогретую духовку 200 градусов на 20 минут.

Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак