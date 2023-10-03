Лучше всего вкусят горячими: рецепт-открытие для тех, кто любит помидоры

3 октября 2023, 09:34
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Источник:

Владимир Ярославский

Чего только не готовят из помидоров, но такого блюда мы еще не пробовали. Попробуйте помидоры на гриле, и вы будете приятно удивлены вкусом блюда.

Помидоры на гриле – это не только простая и вкусная закуска, но и настоящее удовольствие для рецепторов. Оказывается, помидоры очень хорошо вкусны именно теплыми, а начинками могут быть любые продукты: от овощной, острой сальсы до креветок или сыра.

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Печеные помидоры, соль и ароматная сальса – такая закуска популярна в Испании, также ее легко можно повторить дома.

Рецепт помидоров на гриле

  • Время: 30 минут
Ингредиенты для сальсы:
– сладкий красный лук;
– чеснок;
– острый перец чили;
– свежая зелень петрушки и кинзы;
– сок лимона или лайма;
– соль;
– оливковое масло.

Приготовление:

  • Все ингредиенты мелко нарезаем кубиками и смешиваем вместе.
  • Помидоры для запекания выбираем большие, ароматные и сладкие. Можно немного надрезать кожуру вверху.
  • Ставим на большой огонь и держим, чтобы кожура лопнула и легко снялась.
  • Помидоры без кожи надрезаю на 4 – 6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, она будет держать дольки вместе.
  • Добавляем соль внутрь и еще раз кладем на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. Если помидоры запекать дома, советуем немного добавить подкопченную паприку.
  • На тарелку выкладываем помидоры, хорошо поливаем сальсой, добавляем поджаренные креветки. Можно и без креветок.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак