Лучше всего вкусят горячими: рецепт-открытие для тех, кто любит помидоры
3 октября 2023, 09:34Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Чего только не готовят из помидоров, но такого блюда мы еще не пробовали. Попробуйте помидоры на гриле, и вы будете приятно удивлены вкусом блюда.
Помидоры на гриле – это не только простая и вкусная закуска, но и настоящее удовольствие для рецепторов. Оказывается, помидоры очень хорошо вкусны именно теплыми, а начинками могут быть любые продукты: от овощной, острой сальсы до креветок или сыра.
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Печеные помидоры, соль и ароматная сальса – такая закуска популярна в Испании, также ее легко можно повторить дома.
Рецепт помидоров на гриле
- Время: 30 минут
– сладкий красный лук;
– чеснок;
– острый перец чили;
– свежая зелень петрушки и кинзы;
– сок лимона или лайма;
– соль;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Все ингредиенты мелко нарезаем кубиками и смешиваем вместе.
- Помидоры для запекания выбираем большие, ароматные и сладкие. Можно немного надрезать кожуру вверху.
- Ставим на большой огонь и держим, чтобы кожура лопнула и легко снялась.
- Помидоры без кожи надрезаю на 4 – 6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, она будет держать дольки вместе.
- Добавляем соль внутрь и еще раз кладем на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. Если помидоры запекать дома, советуем немного добавить подкопченную паприку.
- На тарелку выкладываем помидоры, хорошо поливаем сальсой, добавляем поджаренные креветки. Можно и без креветок.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить буженину в фольге на закуску.