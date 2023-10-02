Запеченная сочная буженина, которая будет готова менее чем через час, станет настоящим открытием для вас и гостей. Домашняя мясная закуска станет украшением стола, а ее аромат – нереален.

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Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или добавить в салат. Выложите буженину на бутерброды, или приготовьте закусочные канапе. Оригинально и вкусно!

Рецепт буженины в фольге

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свинины;

– 40 граммов дижонской горчицы;

– 1 лимон;

– 30 граммов оливкового масла;

– веточки тимьяна;

– сушеные томаты, чеснок, базилик;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Кусок свинины натираем солью и перцем, обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Выкладываем на сковороду кружочки лимона, чабрец и сверху выкладываем мясо. Смазываем свинину горчицей и сухими специями.

Разогреваем духовку до 175 градусов. Выпекаем буженину в фольге примерно 50 минут.

Снимаем фольгу и подаем мясо горячим или охлаждаем и нарезаем ломтиками как холодную закуску.

Приятного аппетита!

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