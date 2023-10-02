Запеченная сочная буженина, которая будет готова менее чем через час, станет настоящим открытием для вас и гостей. Домашняя мясная закуска станет украшением стола, а ее аромат – нереален.
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Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или добавить в салат. Выложите буженину на бутерброды, или приготовьте закусочные канапе. Оригинально и вкусно!
Рецепт буженины в фольге
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Кусок свинины натираем солью и перцем, обжариваем на разогретой сковороде до золотистой корочки.
- Выкладываем на сковороду кружочки лимона, чабрец и сверху выкладываем мясо. Смазываем свинину горчицей и сухими специями.
- Разогреваем духовку до 175 градусов. Выпекаем буженину в фольге примерно 50 минут.
- Снимаем фольгу и подаем мясо горячим или охлаждаем и нарезаем ломтиками как холодную закуску.
Приятного аппетита!