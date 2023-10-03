Помідори на грилі – це не тільки проста та смачна закуска, а й справжня насолода для рецепторів. Виявляється, помідори надзвичайно добре смакують саме теплими, а начинками можуть бути будь-які продукти: від овочевої, гострої сальси до креветок чи розсільного сиру.

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Печені помідори, сіль та ароматна сальса – така закуска популярна в Іспанії, також її легко можна повторити вдома.

Рецепт помідорів на грилі

Час: 30 хвилин

Інгредієнти для сальси:

– солодка червона цибуля;

– часник;

– гострий перець чилі;

– свіжа зелень петрушки та кінзи;

– сік лимона або лайма;

– сіль;

– оливкова олія.

Приготування:

Всі інгредієнти дрібно нарізаємо кубиками і змішуємо разом.

Помідори для запікання обираємо великі, ароматні та солодкі. Можна трохи надрізати шкірку вгорі.

Ставимо на великий вогонь й тримаємо аби лиш шкірка лопнула і легко знялась.

Помідори без шкіри надрізаю на 4 – 6 частин, але не дорізаємо в районі плодоніжки, вона буде тримати часточки разом.

Додаємо сіль в середину і ще раз кладемо на гриль, хвилини на 4, щоб він став теплим в середині. Якщо помідори запікати вдома, радимо трішки додати підкопченої паприки.

На тарілку викладаємо помідори, добре поливаємо сальсою, додаємо підсмажені креветки. Можна і без креветок.

Смачного!

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