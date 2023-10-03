Помідори на грилі – це не тільки проста та смачна закуска, а й справжня насолода для рецепторів. Виявляється, помідори надзвичайно добре смакують саме теплими, а начинками можуть бути будь-які продукти: від овочевої, гострої сальси до креветок чи розсільного сиру.

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Печені помідори, сіль та ароматна сальса – така закуска популярна в Іспанії, також її легко можна повторити вдома.

Рецепт помідорів на грилі

  • Час: 30 хвилин

Приготування:

  • Всі інгредієнти дрібно нарізаємо кубиками і змішуємо разом.
  • Помідори для запікання обираємо великі, ароматні та солодкі. Можна трохи надрізати шкірку вгорі.
  • Ставимо на великий вогонь й тримаємо аби лиш шкірка лопнула і легко знялась.
  • Помідори без шкіри надрізаю на 4 – 6 частин, але не дорізаємо в районі плодоніжки, вона буде тримати часточки разом.
  • Додаємо сіль в середину і ще раз кладемо на гриль, хвилини на 4, щоб він став теплим в середині. Якщо помідори запікати вдома, радимо трішки додати підкопченої паприки.
  • На тарілку викладаємо помідори, добре поливаємо сальсою, додаємо підсмажені креветки. Можна і без креветок.

Смачного!