Помідори на грилі – це не тільки проста та смачна закуска, а й справжня насолода для рецепторів. Виявляється, помідори надзвичайно добре смакують саме теплими, а начинками можуть бути будь-які продукти: від овочевої, гострої сальси до креветок чи розсільного сиру.
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Печені помідори, сіль та ароматна сальса – така закуска популярна в Іспанії, також її легко можна повторити вдома.
Рецепт помідорів на грилі
- Час: 30 хвилин
Приготування:
- Всі інгредієнти дрібно нарізаємо кубиками і змішуємо разом.
- Помідори для запікання обираємо великі, ароматні та солодкі. Можна трохи надрізати шкірку вгорі.
- Ставимо на великий вогонь й тримаємо аби лиш шкірка лопнула і легко знялась.
- Помідори без шкіри надрізаю на 4 – 6 частин, але не дорізаємо в районі плодоніжки, вона буде тримати часточки разом.
- Додаємо сіль в середину і ще раз кладемо на гриль, хвилини на 4, щоб він став теплим в середині. Якщо помідори запікати вдома, радимо трішки додати підкопченої паприки.
- На тарілку викладаємо помідори, добре поливаємо сальсою, додаємо підсмажені креветки. Можна і без креветок.
Смачного!