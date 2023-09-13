Запеканка из макарон, которую точно захочется приготовить еще и еще
13 сентября 2023, 16:52Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Надоели привычные макароны с сосисками? Почему бы не попробовать что-нибудь новое и не приготовить запеканку с мясным фаршем и большим количеством сыра. У нас есть рецепт!
Запеканка из макарон – отличная идея для обеда или ужина. Сытное блюдо с мясным фаршем (говяжьим или куриным), большим количеством сыра и соуса – объедение.
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Подавайте запеканку к празднику или по будням. Кстати, если пробовать с закрытыми глазами, овна похожа на лазанью, но готовить проще и быстрее.
Рецепт запеканки с макаронами и фаршем
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 600 граммов сыра моцарелла;
– 450 граммов макарон.
Для соуса:
– 500 граммов куриного фарша;
– 200 рам лука;
– 30 граммов чеснока;
– 10 граммов соли;
– 20 граммов сахара;
– 2 грамма черного молотого перца;
– 10 граммов копченой паприки;
– 450 граммов помидоров;
– 80 граммов базилика;
– 60 граммов масла.
Для соуса Бешамель:
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов муки;
– 600 граммов молока;
– 6 граммов соли;
– 2 грамма мускатного ореха.
Приготовление:
- Обжариваем лук и фарш на очень раскаленной сковороде, можно раздельно и затем соединить. Добавляем помидоры, чеснок, все специи и доводим до кипения. В конце бросаем нарезанный базилик.
- Макароны отвариваем 8 – 10 минут в большом количестве подсоленной воды.
- Готовим соус бешамель: сливочное масло растапливаем, добавляем муку и обжариваем ее на среднем огне 1 – 2 минуты так, чтобы не пригорело, постоянно помешивая. Вливаем молоко, специи, доводим до кипения.
- В жаростойкий сосуд первым выкладываем соус бешамель, затем творог, после макароны, соус бешамель, творог, томатный соус с мясом, макароны, бешамель и творог. Запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.
Приятного аппетита!Понравился орецепт? Попробуйте также приготовить сытный салат без майонеза.