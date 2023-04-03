Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом уникальных вареников с сыром, красным тестом на соке вишни.

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Кулинар намекнул, что такое блюдо с украинской историей и душой мгновенно создаст праздничное настроение не только детям, но и взрослым.

Рецепт красных вареников с сыром и вишнями

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 160 граммов вишневого сока;

– 20 граммов масла;

– 175 граммов муки;

– 25 граммов сахара.

Д ля начинки:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 1 яичный желток;

– 40 граммов сахара.

Для соуса:

– 240 граммов вишни;

– 50 граммов сахара;

– 15 граммов масла;

– немного апельсинового сока (по желанию);

– 200 граммов сметаны для подачи.

Приготовление:

Наливаем в сотейник полученный сок из вишен, добавляем сахар, сливочное масло и доводим до кипения. Высыпаем 100 г муки и быстро замешиваем деревянной лопаткой смесь. Снимаем с огня сотейник.

Тесто вынимаем из сотейника, даем немного остыть и замешиваем оставленные 75 граммов муки.

Накрываем все пищевой плёнкой и даем остыть 20 – 30 минут.

Далее тесто довольно тоненько раскатываем занозой. Металлической формой или стаканом 7 сантиметров в диаметре вырезаем круги. На низ выкладываем начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог.

Заворачиваем в варенички, а затем отвариваем 3 минуты в подсоленной воде.

Отдельно на сковородке разогреваем оставшуюся вишню, добавляем сахар и кусочек масла. Прогреваем готовые вареники с двух сторон, чтобы вернулся цвет.

Подаем блюдо к столу со сметаной.

Приятного аппетита!