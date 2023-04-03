Оригинальные вареники из красного теста – рецепт с сыром и вишнями
3 апреля 2023, 14:35Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Как настоящие украинцы, мы обожаем вареники с картофелем, обильно политые сметаной и шкварками. Но пробовали ли вы готовить их с вишнями и сыром?
Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом уникальных вареников с сыром, красным тестом на соке вишни.
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Кулинар намекнул, что такое блюдо с украинской историей и душой мгновенно создаст праздничное настроение не только детям, но и взрослым.
Рецепт красных вареников с сыром и вишнями
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Наливаем в сотейник полученный сок из вишен, добавляем сахар, сливочное масло и доводим до кипения. Высыпаем 100 г муки и быстро замешиваем деревянной лопаткой смесь. Снимаем с огня сотейник.
- Тесто вынимаем из сотейника, даем немного остыть и замешиваем оставленные 75 граммов муки.
- Накрываем все пищевой плёнкой и даем остыть 20 – 30 минут.
- Далее тесто довольно тоненько раскатываем занозой. Металлической формой или стаканом 7 сантиметров в диаметре вырезаем круги. На низ выкладываем начинку, предварительно перетертый с сахаром и желтком творог.
- Заворачиваем в варенички, а затем отвариваем 3 минуты в подсоленной воде.
- Отдельно на сковородке разогреваем оставшуюся вишню, добавляем сахар и кусочек масла. Прогреваем готовые вареники с двух сторон, чтобы вернулся цвет.
- Подаем блюдо к столу со сметаной.
Приятного аппетита!