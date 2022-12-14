Лаваш – это пресный тонкий хлеб в виде тонкого лепешка. Преимущественно его готовят из пшеничной муки, но сейчас есть и цельнозерновой, и гречишный.
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Лаваш часто используют вместо хлеба, подают его к первым блюдам, закускам. Также берут его за основу шаурмы, заворачивают фалафель с разными начинками. Особенно умелые кулинары даже готовят на нем пиццу и десерты.
Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом лаваша, который вы с легкостью можете приготовить на дому и довершать им свои блюда.
Рецепт лаваша
- Время: 20 минут
Приготовление:
- Процесс приготовления очень прост. Смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой.
- Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут "отдохнуть".
- Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон.
Лаваш готов!
Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбку или овощи и подавайте к столу.