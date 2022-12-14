Лаваш – це прісний тонкий хліб у вигляді тонкого коржа. Переважного його готують з пшеничного борошна, але зараз є і цільнозерновий, і гречаний.

Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Лаваш часто використовують замість хліба, подають його до перших страв, закусок. Також беруть його за основу шаурми, загортають фалафель з різними начинками. Особливо вмілі кулінари навіть готують на ньому піцу та десерти.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом лаваша, який ви з легкістю можете приготувати вдома та довершувати ним свої страви.

Рецепт лаваша

Час: 20 хвилин

Інгредієнти:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– сіль.

Приготування:

Процес приготування дуже простий. Змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.

Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин "відпочити".

Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.

Лаваш готовий!

Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибку чи овочі та подавайте до столу.Смачного!