Всего три ингредиента: рецепта лаваша от Клопотенко

Чтобы всегда быстро и вкусно перекусить, не обязательно сразу бежать в магазин. Всего три ингредиента и румяный, свежий лаваш на столе.

Лаваш – это пресный тонкий хлеб в виде тонкого лепешка. Преимущественно его готовят из пшеничной муки, но сейчас есть и цельнозерновой, и гречишный.

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Лаваш часто используют вместо хлеба, подают его к первым блюдам, закускам. Также берут его за основу шаурмы, заворачивают фалафель с разными начинками. Особенно умелые кулинары даже готовят на нем пиццу и десерты.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом лаваша, который вы с легкостью можете приготовить на дому и довершать им свои блюда.

Рецепт лаваша

Время: 20 минут

– 450 граммов пшеничной муки;– 250 миллилитров теплой воды;– соль.

Приготовление:

Процесс приготовления очень прост. Смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой.

Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут "отдохнуть".

Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон.

Лаваш готов!

Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбку или овощи и подавайте к столу.